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  4. Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 11:11 |
758
2

Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок

Денис Бойко не имеет будущего в «Динамо»

02 июня 2023, 11:11 |
758
2
Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

По информации Динамо Киев Inside, представители клуба «Полесье» провели предварительные переговоры с вратарем «Динамо» Денисом Бойко, чей контракт с киевлянами истекает после завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что новичок УПЛ рассчитывает на Бойко как на основного вратаря. Отметим, что Денис присутствовал на стадионе во время одного из недавних матчей «Полесья».

35-летний Бойко недавно заявил, что ему придется принимать «тяжелое решение» по поводу своего будущего в «Динамо», где кипер не имеет игровой практики.

В нынешнем сезоне Денис провел 5 матчей.

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Комментарии 2
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vbrjkf
Саме то для завершення кар*єри. Хороше підсилення для житомирян. Успіхів, Денисе!
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+3
Gargantua
хороший вариант
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+2
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