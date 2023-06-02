Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок

По информации Динамо Киев Inside, представители клуба «Полесье» провели предварительные переговоры с вратарем «Динамо» Денисом Бойко, чей контракт с киевлянами истекает после завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что новичок УПЛ рассчитывает на Бойко как на основного вратаря. Отметим, что Денис присутствовал на стадионе во время одного из недавних матчей «Полесья».

35-летний Бойко недавно заявил, что ему придется принимать «тяжелое решение» по поводу своего будущего в «Динамо», где кипер не имеет игровой практики.

В нынешнем сезоне Денис провел 5 матчей.