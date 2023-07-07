Украина. Премьер лига07 июля 2023, 02:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал защитника и полузащитника
Артем Вовкун и Игорь Мединский продолжат карьеру в киевском клубе
07 июля 2023, 02:20 |
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Украинский футбольный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании двух игроков.
В киевской команде с нового сезона будет выступать 21-летний защитник Артем Вовкун. Последним клубом игрока был «Львов».
Также в «Оболонь» вернулся 30-летний полузащитник Игорь Мединский, который успел поиграть за «Тернополь», «Динамо-2», «Днепр» Черкассы, «Сумы» и «Полтаву». Последним клубом Мединского был «Карловац 1919».
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