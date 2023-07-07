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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал защитника и полузащитника
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 02:20 |
182
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал защитника и полузащитника

Артем Вовкун и Игорь Мединский продолжат карьеру в киевском клубе

07 июля 2023, 02:20 |
182
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал защитника и полузащитника
ФК Оболонь

Украинский футбольный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании двух игроков.

В киевской команде с нового сезона будет выступать 21-летний защитник Артем Вовкун. Последним клубом игрока был «Львов».

Также в «Оболонь» вернулся 30-летний полузащитник Игорь Мединский, который успел поиграть за «Тернополь», «Динамо-2», «Днепр» Черкассы, «Сумы» и «Полтаву». Последним клубом Мединского был «Карловац 1919».

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Игорь Мединский Артем Вовкун Оболонь Киев трансферы УПЛ трансферы Львов
Источник ФК Оболонь
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