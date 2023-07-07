ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал защитника и полузащитника

Украинский футбольный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании двух игроков.

В киевской команде с нового сезона будет выступать 21-летний защитник Артем Вовкун. Последним клубом игрока был «Львов».

Также в «Оболонь» вернулся 30-летний полузащитник Игорь Мединский, который успел поиграть за «Тернополь», «Динамо-2», «Днепр» Черкассы, «Сумы» и «Полтаву». Последним клубом Мединского был «Карловац 1919».