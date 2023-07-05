Оболонь подписала новые контракты с 13 футболистами

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» продлила контракты сразу с 12 игроками, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.

Новые годичные контракты с клубом подписали вратарь Артем Кичак, а также полевые игроки Виталий Груша и Руслан Черненко. На два года соглашения пролонгировали голкипер Назарий Федоривский, полевые игроки Даниил Карась, Сергей Косовский, Павел Лукьянчук, Тарас Мороз, Александр Осман, Егор Прокопенко, Олег Слободян и Дмитрий Фатеев. Кроме того, переподписал контракт с «Оболонью» Александр Чернов – теперь трудовой договор полузащитника действует не до 2024 года, а до 2026-го.

Напомним, летом столичный коллектив покинули Александр Батальский, Олег Бородай, Евгений Корохов, Сергей Машталир, Дмитрий Олейник, Максим Покотилюк, Алексей Савченко, Артем Терехов, а также Станислав Василенко, который перебрался на правах аренды в «Подолье». Новичками команды стали Александр Рыбка («Львов»), Владислав Приймак и Ростислав Тарануха (оба – «Карпаты»).

Все идет к тому, что в ближайшее время «Оболонь» объявит о возвращении в клуб Игоря Мединского (с апреля 2022 года вингер выступал за «Карловац 1919» в четвертом хорватском дивизионе, а недавно уже присоединился к киевлянам).

«Оболонь» по итогам прошлого сезона заняла второе место в Первой лиге. В стартовом туре нового сезона УПЛ команда Валерия Иващенко сыграет дома с «Колосом».