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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 01:35 | Обновлено 04 июля 2023, 01:48
82
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь распрощалась еще с пятью футболистами

Ушли Алексей Савченко, Олег Бородай, Дмитрий Олейник, Сергей Машталир, Евгений Корохов

04 июля 2023, 01:35 | Обновлено 04 июля 2023, 01:48
82
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь распрощалась еще с пятью футболистами
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» под руководством Валерия Иващенко проводит чистку состава и распрощалась еще с пятью футболистами.

Из команды пивоваров в связи с завершением срока действия контракта ушли Алексей Савченко, Олег Бородай, Дмитрий Олейник, Сергей Машталир, Евгений Корохов.

«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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Оболонь Киев расторжение контракта трансферы УПЛ трансферы Алексей Савченко Олег Бородай Дмитрий Олейник Сергей Машталир Евгений Корохов
Источник ФК Оболонь
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