Украина. Премьер лига04 июля 2023, 01:35 | Обновлено 04 июля 2023, 01:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь распрощалась еще с пятью футболистами
Ушли Алексей Савченко, Олег Бородай, Дмитрий Олейник, Сергей Машталир, Евгений Корохов
04 июля 2023, 01:35 | Обновлено 04 июля 2023, 01:48
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Киевская «Оболонь» под руководством Валерия Иващенко проводит чистку состава и распрощалась еще с пятью футболистами.
Из команды пивоваров в связи с завершением срока действия контракта ушли Алексей Савченко, Олег Бородай, Дмитрий Олейник, Сергей Машталир, Евгений Корохов.
«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины.
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