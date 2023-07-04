ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь распрощалась еще с пятью футболистами

Киевская «Оболонь» под руководством Валерия Иващенко проводит чистку состава и распрощалась еще с пятью футболистами.

Из команды пивоваров в связи с завершением срока действия контракта ушли Алексей Савченко, Олег Бородай, Дмитрий Олейник, Сергей Машталир, Евгений Корохов.

«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге и в следующем сезоне будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины.