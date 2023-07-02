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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 11:00 | Обновлено 02 июля 2023, 11:01
619
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь покинули три игрока

«Пивовары» проводят чистку состава

02 июля 2023, 11:00 | Обновлено 02 июля 2023, 11:01
619
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь покинули три игрока
ФК Оболонь. Александр Батальский

Футбольный клуб «Оболонь» официально объявил об уходе из команды трех возрастных игроков, выступавших за клуб в Первой лиге Украины.

«Пивовары» попрощались с 31-летним защитником Артемом Тереховым, 36-летним нападающим Александром Батальским и 35-летним полузащитником Максимом Покотилюком.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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Источник ФК Оболонь
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