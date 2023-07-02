ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь покинули три игрока
«Пивовары» проводят чистку состава
Футбольный клуб «Оболонь» официально объявил об уходе из команды трех возрастных игроков, выступавших за клуб в Первой лиге Украины.
«Пивовары» попрощались с 31-летним защитником Артемом Тереховым, 36-летним нападающим Александром Батальским и 35-летним полузащитником Максимом Покотилюком.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.
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