Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Червак – игрок Металлиста 1925. Извинился перед девушкой-судьей
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 23:47 |
458
0

ОФИЦИАЛЬНО. Червак – игрок Металлиста 1925. Извинился перед девушкой-судьей

Вадим подписал контракт с харьковским клубом до июля 2025 года

08 июля 2023, 23:47 |
458
0
ОФИЦИАЛЬНО. Червак – игрок Металлиста 1925. Извинился перед девушкой-судьей
ФК Металлист 1925. Вадим Червак

24-летний украинский полузащитник Вадим Червак официально стал игроком харьковского «Металлиста 1925».

Контракт подписан до июля 2025 года.

В апреле 2023 года Червак толкнул девушку-арбитра Софию Причину, когда еще выступал за «Полесье». После инцидента житомирский клуб разорвал соглашение с игроком, а контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что футболист дисквалифицирован на 6 месяцев.

«Перед сегодняшней игрой против «Вереса» уже игрок «Металлиста 1925» Вадим Червак встретился с арбитриней Софией Причиной, принес ей лично извинения за свой поступок в апреле и подарил рефери цветы.

А мы теперь ожидаем окончания дисквалификации Вадима, чтобы болельщики смогли увидеть его на поле в официальных матчах», – идется в официальном заявлении харьковской команды.

По теме:
Источник: Верес планирует подписать двух бразильцев
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ продлил контракты с 15 футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника
София Причина Вадим Червак Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Футбол | 08 июля 2023, 08:16 2
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»
Президент ЛНЗ: «Не хотели, чтобы Поворознюк был недоволен»

Андрей Полтавец раскрыл, как вылет «Ингульца» повлиял на общий бизнес

Не вратарь англичан. Назван лучший игрок финала молодежного Евро-2023
Футбол | 08 июля 2023, 22:15 0
Не вратарь англичан. Назван лучший игрок финала молодежного Евро-2023
Не вратарь англичан. Назван лучший игрок финала молодежного Евро-2023

УЕФА отметил Кертиса Джонса

ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
Футбол | 08.07.2023, 20:32
ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
ВИДЕО. Уложил кипера. Ярмоленко забил 1-й гол за Динамо после возвращения
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Футбол | 07.07.2023, 23:23
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Футбол | 08.07.2023, 07:23
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
07.07.2023, 14:50 13
Футбол
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
08.07.2023, 21:05 19
Футбол
Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне
Стала известна следующая соперница Костюк на Уимблдоне
07.07.2023, 14:27 4
Теннис
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
СВИТОЛИНА: «Целься в луну. Промахнешься, все равно окажешься среди звезд»
07.07.2023, 23:50 4
Теннис
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
08.07.2023, 21:03 33
Теннис
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 4
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем