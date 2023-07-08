ОФИЦИАЛЬНО. Червак – игрок Металлиста 1925. Извинился перед девушкой-судьей
Вадим подписал контракт с харьковским клубом до июля 2025 года
24-летний украинский полузащитник Вадим Червак официально стал игроком харьковского «Металлиста 1925».
Контракт подписан до июля 2025 года.
В апреле 2023 года Червак толкнул девушку-арбитра Софию Причину, когда еще выступал за «Полесье». После инцидента житомирский клуб разорвал соглашение с игроком, а контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что футболист дисквалифицирован на 6 месяцев.
«Перед сегодняшней игрой против «Вереса» уже игрок «Металлиста 1925» Вадим Червак встретился с арбитриней Софией Причиной, принес ей лично извинения за свой поступок в апреле и подарил рефери цветы.
А мы теперь ожидаем окончания дисквалификации Вадима, чтобы болельщики смогли увидеть его на поле в официальных матчах», – идется в официальном заявлении харьковской команды.
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