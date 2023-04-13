Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что игрок ФК «Полесье» Вадим Червак получил дисквалификацию на шесть месяцев.

В матче Первой лиги футболист позволил себе толкнуть женщину-арбитра Софию Причину. Сообщается, что Червак полностью признал свою вину, поэтому получил менее жесткую санкцию.

При этом Червак уже не является игроком «Полесья». Клуб после инцидента сообщил о том, что разорвал контракт с футболистом.