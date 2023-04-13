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  4. Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев
Украина. Первая лига
13 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:13
1524
8

Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев

Вадим Червак остался без команды и без возможности играть

13 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:13
1524
8
Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев
Instagram. Вадим Червак

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что игрок ФК «Полесье» Вадим Червак получил дисквалификацию на шесть месяцев.

В матче Первой лиги футболист позволил себе толкнуть женщину-арбитра Софию Причину. Сообщается, что Червак полностью признал свою вину, поэтому получил менее жесткую санкцию.

При этом Червак уже не является игроком «Полесья». Клуб после инцидента сообщил о том, что разорвал контракт с футболистом.

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Полесье Житомир Вадим Червак София Причина КДК УАФ Первая лига Украины
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 8
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Октавий Фландрийский
Могу только представить, как военком довольно потирает рученки - бабло само плывет ему в кабинет... Раскрутят его штук на 10 зелени, 100 процентово... Но с лохами так и надо поступать.
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+4
nivavn
Так, Червак зробив велику помилку. Але можливо це стане прикладом для УАФ та ПФЛ призначати хоча б на такі відповідальні поєдинки кваліфікованих арбітрів.   І в чоловічому футбол, мабуть, судити мають ЧОЛОВІКИ. Буде краще та менше розборів після гри.
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+2
Remark
Теперь ему имеют право выдать повестку и он пока за 6 месяцев может пройти учебку и даже отправиться на войну? Я правильно понял или все-таки футболисты - это касты неприкосновенных?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Просто казковий довбо... Одним рухом, відняв у себе пів року кар'єри! А може й більше...
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0
Tatiana Tam
Женщину-арбитра... Це навіть звучить огидно. А якщо був би чоловік-арбітр? Було б 3 місяці? Навіщо от підкреслювати?
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0
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