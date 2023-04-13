Украина. Первая лига13 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:13
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Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев
Вадим Червак остался без команды и без возможности играть
13 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:13
1524
8
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ сообщил о том, что игрок ФК «Полесье» Вадим Червак получил дисквалификацию на шесть месяцев.
В матче Первой лиги футболист позволил себе толкнуть женщину-арбитра Софию Причину. Сообщается, что Червак полностью признал свою вину, поэтому получил менее жесткую санкцию.
При этом Червак уже не является игроком «Полесья». Клуб после инцидента сообщил о том, что разорвал контракт с футболистом.
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Комментарии 8
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Могу только представить, как военком довольно потирает рученки - бабло само плывет ему в кабинет... Раскрутят его штук на 10 зелени, 100 процентово... Но с лохами так и надо поступать.
Так, Червак зробив велику помилку. Але можливо це стане прикладом для УАФ та ПФЛ призначати хоча б на такі відповідальні поєдинки кваліфікованих арбітрів. І в чоловічому футбол, мабуть, судити мають ЧОЛОВІКИ. Буде краще та менше розборів після гри.
Теперь ему имеют право выдать повестку и он пока за 6 месяцев может пройти учебку и даже отправиться на войну? Я правильно понял или все-таки футболисты - это касты неприкосновенных?
Показать Скрыть 2 ответа
Просто казковий довбо... Одним рухом, відняв у себе пів року кар'єри! А може й більше...
Женщину-арбитра... Це навіть звучить огидно. А якщо був би чоловік-арбітр? Було б 3 місяці? Навіщо от підкреслювати?
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