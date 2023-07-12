Украина. Премьер лига12 июля 2023, 20:03 | Обновлено 12 июля 2023, 20:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Металлиста
Андрей Ралюченко продолжит карьеру в закарпатском клубе
12 июля 2023, 20:03 | Обновлено 12 июля 2023, 20:04
681
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«Минай» официально сообщил о подписании полузащитника «Металлиста» Андрея Ралюченко. Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2025 года. В составе «Миная» он будет выступать под 6-м номером.
Ранее Ралюченко защищал цвета «Волчанска», «Горняка-Спорт», «Вереса» и «Металлиста 1925». В прошлом сезоне в составе «Металлиста» провел 27 матчей в УПЛ и отметился 1 ассистом в матче против донецкого «Шахтера».
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