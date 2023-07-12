ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Металлиста

«Минай» официально сообщил о подписании полузащитника «Металлиста» Андрея Ралюченко. Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2025 года. В составе «Миная» он будет выступать под 6-м номером.

Ранее Ралюченко защищал цвета «Волчанска», «Горняка-Спорт», «Вереса» и «Металлиста 1925». В прошлом сезоне в составе «Металлиста» провел 27 матчей в УПЛ и отметился 1 ассистом в матче против донецкого «Шахтера».