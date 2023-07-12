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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 20:03 | Обновлено 12 июля 2023, 20:04
681
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Металлиста

Андрей Ралюченко продолжит карьеру в закарпатском клубе

12 июля 2023, 20:03 | Обновлено 12 июля 2023, 20:04
681
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал хавбека Металлиста
ФК Минай

«Минай» официально сообщил о подписании полузащитника «Металлиста» Андрея Ралюченко. Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2025 года. В составе «Миная» он будет выступать под 6-м номером.

Ранее Ралюченко защищал цвета «Волчанска», «Горняка-Спорт», «Вереса» и «Металлиста 1925». В прошлом сезоне в составе «Металлиста» провел 27 матчей в УПЛ и отметился 1 ассистом в матче против донецкого «Шахтера».

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Минай Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ Андрей Ралюченко
Источник ФК Минай
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