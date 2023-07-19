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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 17:47 | Обновлено 19 июля 2023, 17:55
2841
9

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем

Чемпион мира по боксу заключил трудовое соглашение с футбольным клубом

19 июля 2023, 17:47 | Обновлено 19 июля 2023, 17:55
2841
9
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Александр Усик

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) стал игроком житомирского «Полесья».

Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.

Усик будет выступать под номером 17.

Житомирский клуб обещает сообщить детали контракта позже.

Напомним, что в феврале 2022 года в рамках турнира Winter Cup Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья» против «Вереса». Александр вышел на замену во втором тайме (77 минута). До этого он провел ряд тренировок с житомирской командой.

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Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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Умник
Клоунада
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+5
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Xzibit11
Это топ 3 гарантировано
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+3
India Life
Мрії здійснилися
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0
Zanregent
сразу в челюсть )
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0
Artem !
Це на заміну Черваку, але проти суддів-чоловіків?
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0
romanchik.8409
Полісся боже тепер 
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0
avk2307
И в момент коли Полісся буде стартувати в УПЛ Усик буде готуватися до свого матчу в Польщі. Не знаю чим їх то підсилить принаймні до осені....
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