ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Чемпион мира по боксу заключил трудовое соглашение с футбольным клубом
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) стал игроком житомирского «Полесья».
Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.
Усик будет выступать под номером 17.
Житомирский клуб обещает сообщить детали контракта позже.
Напомним, что в феврале 2022 года в рамках турнира Winter Cup Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья» против «Вереса». Александр вышел на замену во втором тайме (77 минута). До этого он провел ряд тренировок с житомирской командой.
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