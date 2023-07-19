ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) стал игроком житомирского «Полесья».

Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.

Усик будет выступать под номером 17.

Житомирский клуб обещает сообщить детали контракта позже.

Напомним, что в феврале 2022 года в рамках турнира Winter Cup Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья» против «Вереса». Александр вышел на замену во втором тайме (77 минута). До этого он провел ряд тренировок с житомирской командой.