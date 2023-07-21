ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона

18-летний воспитанник академии «Сан-Паулу» Невертон официально перешел в донецкий «Шахтер».

Стороны заключили 5-летнее соглашение – контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за трансфер бразильского вингера 3,7 миллиона евро.

Невертон в прошлом году выступал за «Сан-Паулу» U-17 и отличился 18 забитыми мячами в 28 поединках. На профессиональном (взрослом) уровне вингер не провел ни одного матча.