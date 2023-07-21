Украина. Премьер лига21 июля 2023, 11:22 | Обновлено 21 июля 2023, 11:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
«Горняки» заключили 5-летний контракт с талантливым новичком
21 июля 2023, 11:22 | Обновлено 21 июля 2023, 11:35
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18-летний воспитанник академии «Сан-Паулу» Невертон официально перешел в донецкий «Шахтер».
Стороны заключили 5-летнее соглашение – контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за трансфер бразильского вингера 3,7 миллиона евро.
Невертон в прошлом году выступал за «Сан-Паулу» U-17 и отличился 18 забитыми мячами в 28 поединках. На профессиональном (взрослом) уровне вингер не провел ни одного матча.
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Комментарии 1
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Класс. Теперь еще Срна с Милана приедит с баблишком для новых трансферов. Короче если в прошлом году мы начали в ЛЧ с победы на выезде над Лейпцигом 1-4 то в этом уже хотя бы 1-6 должно быть. Ну и если в ничью с Реалом сыграли то теперь побеждать надо. Так что Патрик Леувен, нету у тебя права на ошибку.
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