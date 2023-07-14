Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер

Как уже сообщалось, 18-летний вингер академии «Сан-Паулу» Невертон близок к переходу в «Шахтер».

По данным бразильской прессы, трансфер обойдется украинскому клубу в 20 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно 3,7 миллионам евро.

Болельщики «Сан-Паулу» уже раскритиковали руководство клуба за то, что молодой талант был продан настолько дешево, но на то у боссов «трехцветных» был ряд причин.

Прежде всего, контракт Невертона истекал в августе следующего года, а подписывать новую сделку футболист желания не проявлял. Также у «Сан-Паулу» есть финансовые проблемы, и продажа Невертона поможет удержать в клубе ряд его нынешних лидеров.

Кроме того, «Сан-Паулу» имел долги перед агентом Невертона Джулиано Бертолуччи, и благодаря продаже хавбека смог расплатиться по счетам и наладить отношения с посредником.

Сообщается и о некоторых «поведенческих проблемах» Невертона, которые вызывали опасения у руководства «Сан-Паулу» относительно будущего спортсмена.

Напомним, накануне сообщалось, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «горняками».