Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Болельщики «Сан-Паулу» считают, что их клуб должен был выручить больше за молодого вингера
Как уже сообщалось, 18-летний вингер академии «Сан-Паулу» Невертон близок к переходу в «Шахтер».
По данным бразильской прессы, трансфер обойдется украинскому клубу в 20 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно 3,7 миллионам евро.
Болельщики «Сан-Паулу» уже раскритиковали руководство клуба за то, что молодой талант был продан настолько дешево, но на то у боссов «трехцветных» был ряд причин.
Прежде всего, контракт Невертона истекал в августе следующего года, а подписывать новую сделку футболист желания не проявлял. Также у «Сан-Паулу» есть финансовые проблемы, и продажа Невертона поможет удержать в клубе ряд его нынешних лидеров.
Кроме того, «Сан-Паулу» имел долги перед агентом Невертона Джулиано Бертолуччи, и благодаря продаже хавбека смог расплатиться по счетам и наладить отношения с посредником.
Сообщается и о некоторых «поведенческих проблемах» Невертона, которые вызывали опасения у руководства «Сан-Паулу» относительно будущего спортсмена.
Напомним, накануне сообщалось, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «горняками».
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