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Украина. Первая лига
08 июля 2023, 20:26 | Обновлено 08 июля 2023, 20:56
398
0

Агробизнес подписал экс-защитника Вереса

Николай Квасный продолжит карьеру в клубе из города Волочиск

08 июля 2023, 20:26 | Обновлено 08 июля 2023, 20:56
398
0
Агробизнес подписал экс-защитника Вереса
Николай Квасный

Первый этап подготовки к новому сезону футболисты «Агробизнеса», снова выступающие в Первой лиге, завершили контрольным поединком с «Эпицентром» и победили – 3:1.

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком команды из Волочиска стал фланговый защитник Николай Квасный, прошедшей весной защищавший цвета ровенского «Вереса».

По информации нашего источника, Квасный подписал с «Агробизнесом» годовой контракт.

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Николай Квасный Агробизнес Верес Ровно трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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