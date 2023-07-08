Агробизнес подписал экс-защитника Вереса

Первый этап подготовки к новому сезону футболисты «Агробизнеса», снова выступающие в Первой лиге, завершили контрольным поединком с «Эпицентром» и победили – 3:1.

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком команды из Волочиска стал фланговый защитник Николай Квасный, прошедшей весной защищавший цвета ровенского «Вереса».

По информации нашего источника, Квасный подписал с «Агробизнесом» годовой контракт.