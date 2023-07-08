Украина. Первая лига08 июля 2023, 20:26 | Обновлено 08 июля 2023, 20:56
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Агробизнес подписал экс-защитника Вереса
Николай Квасный продолжит карьеру в клубе из города Волочиск
08 июля 2023, 20:26 | Обновлено 08 июля 2023, 20:56
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Первый этап подготовки к новому сезону футболисты «Агробизнеса», снова выступающие в Первой лиге, завершили контрольным поединком с «Эпицентром» и победили – 3:1.
Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком команды из Волочиска стал фланговый защитник Николай Квасный, прошедшей весной защищавший цвета ровенского «Вереса».
По информации нашего источника, Квасный подписал с «Агробизнесом» годовой контракт.
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