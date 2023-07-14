ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 26-летнего бразильского вингера Ари Моуры. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

Права на игрока принадлежат бразильскому «Метрополитано». В составе «Металлиста 1925» Ари Моура будет выступать под 7-м номером.

О том, что Ари Моура находится на просмотре в «Металлисте 1925», Sport.ua сообщал еще неделю назад.