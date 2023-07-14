Украина. Премьер лига14 июля 2023, 13:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
Ари Моура продолжит карьеру в УПЛ
14 июля 2023, 13:15 |
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«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 26-летнего бразильского вингера Ари Моуры. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.
Права на игрока принадлежат бразильскому «Метрополитано». В составе «Металлиста 1925» Ари Моура будет выступать под 7-м номером.
О том, что Ари Моура находится на просмотре в «Металлисте 1925», Sport.ua сообщал еще неделю назад.
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