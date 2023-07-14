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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 13:15 |
890
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера

Ари Моура продолжит карьеру в УПЛ

14 июля 2023, 13:15 |
890
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 26-летнего бразильского вингера Ари Моуры. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

Права на игрока принадлежат бразильскому «Метрополитано». В составе «Металлиста 1925» Ари Моура будет выступать под 7-м номером.

О том, что Ари Моура находится на просмотре в «Металлисте 1925», Sport.ua сообщал еще неделю назад.

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Источник ФК Металлист 1925
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Злий Глобинець
Брутальний хлоп. Мабуть, буде брати не так майстерністю, як грізним виглядом
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+1
Eugenii Skrypka
Брутальный бомж
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