Металлист 1925 просматривает бразильского вингера

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, в настоящий момент в тренировочном лагере харьковского «Металлиста 1925» находится 26-летний бразилец Ари Моура.

Он может действовать на позиции правого, а также левого (что предпочтительнее) вингера. Права на Моуру принадлежат бразильскому клубу «Метрополитано». Предыдущий сезон Ари провел в аренде в Израиле, гдее защищал цвета клуба «Нес-Циона».

Напомним, в настоящий момент «Металлист 1925» готовится к новому сезону-2023/2024 в Винниках. У команды запланировано проведение четырех спаррингов.