Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 просматривает бразильского вингера
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 09:56 | Обновлено 07 июля 2023, 11:06
470
0

Металлист 1925 просматривает бразильского вингера

Харьковчане хотят усилить атаку

07 июля 2023, 09:56 | Обновлено 07 июля 2023, 11:06
470
0
Металлист 1925 просматривает бразильского вингера
transfermarkt.world. Ари Моура

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, в настоящий момент в тренировочном лагере харьковского «Металлиста 1925» находится 26-летний бразилец Ари Моура.

Он может действовать на позиции правого, а также левого (что предпочтительнее) вингера. Права на Моуру принадлежат бразильскому клубу «Метрополитано». Предыдущий сезон Ари провел в аренде в Израиле, гдее защищал цвета клуба «Нес-Циона».

Напомним, в настоящий момент «Металлист 1925» готовится к новому сезону-2023/2024 в Винниках. У команды запланировано проведение четырех спаррингов.

По теме:
Металлург подписал экс-защитника Металлиста
Ингулец может подписать бывшего игрока Металлиста 1925
Источник: ПСЖ получил от Ливерпуля предложение по Мбаппе
Ари Моура Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Теннис | 07 июля 2023, 07:20 2
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля

В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 представительниц Украины

Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Футбол | 06 июля 2023, 10:36 27
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам

Полгода хороших выступлений в Ла Лиге – это супер, но для нового шага в карьере этого пока маловато…

Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Футбол | 06.07.2023, 18:44
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Футбол | 06.07.2023, 14:45
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
Сложная победа. Украина обыграла Польшу и стала лидером группы отбора к ЧМ
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
Футбол | 07.07.2023, 03:59
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
05.07.2023, 18:06 53
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
06.07.2023, 00:43 31
Футбол
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
05.07.2023, 23:48 93
Футбол
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
05.07.2023, 21:40
Теннис
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию
05.07.2023, 12:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем