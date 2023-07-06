Стали известны соперники Металлиста 1925 на летнем сборе
Харьковчане сыграют четыре спарринга
5 июля игроки «Металлиста 1925» провели тренировку в Счастливом, а после обеда отправились на учебно-тренировочный сбор в Винники.
На Львовщине харьковская команда проведет следующие 16 дней, базироваться «Металлист 1925» будет в гостинице «City Inn», а тренировки будет проводить на стадионе имени Богдана Маркевича.
На период второго сбора у команды запланировано проведение четырех контрольных поединков:
08 июля. «Металлист 1925» – «Верес»
10 июля. «Мостиска» – «Металлист 1925»
14 июля. «Металлист 1925» – «Агробизнес»
21 июля. «Металлист 1925» – «Рух»
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