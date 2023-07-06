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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 10:56 |
33
0

Стали известны соперники Металлиста 1925 на летнем сборе

Харьковчане сыграют четыре спарринга

06 июля 2023, 10:56 |
33
0
Стали известны соперники Металлиста 1925 на летнем сборе
ФК Металлист 1925

5 июля игроки «Металлиста 1925» провели тренировку в Счастливом, а после обеда отправились на учебно-тренировочный сбор в Винники.

На Львовщине харьковская команда проведет следующие 16 дней, базироваться «Металлист 1925» будет в гостинице «City Inn», а тренировки будет проводить на стадионе имени Богдана Маркевича.

На период второго сбора у команды запланировано проведение четырех контрольных поединков:

08 июля. «Металлист 1925» – «Верес»
10 июля. «Мостиска» – «Металлист 1925»
14 июля. «Металлист 1925» – «Агробизнес»
21 июля. «Металлист 1925» – «Рух»

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