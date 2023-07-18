ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала вингера Беляева

«Александрия» официально сообщила о подписании 23-летнего вингера Александра Беляева. Контракт с игроком рассчитан почти на три года – до 31 мая 2026 года.

Права на Беляева принадлежали турецкому «Генчлербирлиги». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Львове», за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 14 матчах.

Беляев является воспитанником «Днепра». Выступал за «Днепр-1», «Зирку», «ВПК-Агро» и грузинский «Сабуртало».