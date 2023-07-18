Украина. Премьер лига18 июля 2023, 13:47 |
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала вингера Беляева
23-летний игрок продолжит выступления в УПЛ
18 июля 2023, 13:47 |
443
0
«Александрия» официально сообщила о подписании 23-летнего вингера Александра Беляева. Контракт с игроком рассчитан почти на три года – до 31 мая 2026 года.
Права на Беляева принадлежали турецкому «Генчлербирлиги». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Львове», за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 14 матчах.
Беляев является воспитанником «Днепра». Выступал за «Днепр-1», «Зирку», «ВПК-Агро» и грузинский «Сабуртало».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2023, 11:07 8
Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба
Футбол | 18 июля 2023, 05:17 0
Официально список будет утвержден позже
Футбол | 17.07.2023, 15:44
Футбол | 18.07.2023, 12:53
Футбол | 17.07.2023, 21:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2023, 09:53 30
Футбол
17.07.2023, 02:23 2
16.07.2023, 09:00 57
16.07.2023, 20:55 26
16.07.2023, 21:20 7
17.07.2023, 11:45 7
16.07.2023, 15:01 4