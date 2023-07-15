Украина. Премьер лига15 июля 2023, 19:23 | Обновлено 15 июля 2023, 19:27
490
0
Источник: Александрия возвращает из Турции украинского хавбека
Достигнута договоренность, что Александр Беляев станет игроком клуба УПЛ
15 июля 2023, 19:23 | Обновлено 15 июля 2023, 19:27
490
0
«Александрия» достигла договоренности с турецким «Генчлербирлиги» о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Беляева.
Приоритетными амплуа для Беляева являются позиции левого вингера и инсайда, сообщает ТаТоТаке.
Воспитанник днепровского футбола весной выступал на правах аренды в клубе «Львов» (14 матчей, 1 гол).
До этого два сезона хавбек играл за турецкий клуб (суммарно 33 матча без забитых голов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2023, 07:00 1
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 14 июля 2023, 23:20 4
Элина опубликовала фото в своем Instagram
Теннис | 15.07.2023, 17:30
Футбол | 15.07.2023, 07:23
Футбол | 15.07.2023, 15:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2023, 20:04 96
14.07.2023, 15:53 2
14.07.2023, 01:50 18
13.07.2023, 22:15 35
13.07.2023, 23:59
13.07.2023, 19:59 14
13.07.2023, 19:50 21
14.07.2023, 10:24 12