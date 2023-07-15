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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 19:23 | Обновлено 15 июля 2023, 19:27
490
0

Источник: Александрия возвращает из Турции украинского хавбека

Достигнута договоренность, что Александр Беляев станет игроком клуба УПЛ

15 июля 2023, 19:23 | Обновлено 15 июля 2023, 19:27
490
0
Источник: Александрия возвращает из Турции украинского хавбека
ФК Генчлербирлиги. Александр Беляев

«Александрия» достигла договоренности с турецким «Генчлербирлиги» о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Беляева.

Приоритетными амплуа для Беляева являются позиции левого вингера и инсайда, сообщает ТаТоТаке.

Воспитанник днепровского футбола весной выступал на правах аренды в клубе «Львов» (14 матчей, 1 гол).

До этого два сезона хавбек играл за турецкий клуб (суммарно 33 матча без забитых голов).

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Александрия трансферы Львов аренда игрока Генчлербирлиги Александр Беляев трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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