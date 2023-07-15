Источник: Александрия возвращает из Турции украинского хавбека

«Александрия» достигла договоренности с турецким «Генчлербирлиги» о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Беляева.

Приоритетными амплуа для Беляева являются позиции левого вингера и инсайда, сообщает ТаТоТаке.

Воспитанник днепровского футбола весной выступал на правах аренды в клубе «Львов» (14 матчей, 1 гол).

До этого два сезона хавбек играл за турецкий клуб (суммарно 33 матча без забитых голов).