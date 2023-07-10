ФСК Мариуполь подписал двух новичков и пролонгировал четыре контракта

Июльский этап подготовки к новому сезону перволиговой ФСК «Мариуполь» проводит в Вышгороде, а для спаррингов выезжает в другие города.

Подопечные Олега Красноперова уступили «Александрии» (0:1), победили киевский «Локомотив» (4:0), одолели «Викторию» и «Кудровку» с одинаковым счетом 3:2. На 12 июля запланирован очередной контрольный матч – с «Диназом».

Как стало известно Sport.ua, команду из Мариуполя покинули Никита Mихайленко, Егор Петров, Даниил Дмитриев, Дмитрий Прокопчук и Богдан Гора.

Один из ассистентов Красноперова – Евгений Калиниченко – теперь будет работать с молодежным составом «Зари».

Контракты с ФСК «Мариуполь» подписали Артем Терехов из «Оболони» и Дмитрий Пуды из «Чайки».

Пролонгированы деловые соглашения с Игорем Быковским, Иваном Мочевинским, Дмитрием Пентелейчуком и Ильей Караващенко.

Спортивным директором ФСК «Мариуполь» стал Владимир Тумановский.