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Украина. Вторая лига
19 июня 2023, 07:19 | Обновлено 19 июня 2023, 07:29
368
0

Левый берег намерен подписать хавбека Чайки

Дмитрий Пуды заинтересовал киевский клуб

19 июня 2023, 07:19 | Обновлено 19 июня 2023, 07:29
368
0
Левый берег намерен подписать хавбека Чайки
ФК Чайка. Дмитрий Пуды

«Левый берег» готов подписать полузащитника «Чайки» Дмитрия Пуды.

Украинец выступает за «Чайку» с зимы 2022 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 15 матчей за команду, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист играл за «Телави» и «Сиони» (Грузия), «Авангард» и «Кремень».

В сезоне 2021/22 «Левый берег» играл в чемпионате Второй лиги Украины. Из-за военного вторжения рф в Украину клуб приостановил свои выступления, однако сохранил за собой статус клуба ПФЛ.

Зимой «Левый берег» анонсировал возвращение в украинский футбол. Клуб намерен выступить в Первой лиге-2023/24.

Сезон Первой лиги начнется 28 июля, Второй лиги – 5 августа. Окончательный состав и формат участников будет определен на конференции ПФЛ 21 июня.

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Дмитрий Пуды Левый берег Чайка Петропавловская Борщаговка трансферы
Источник Sportarena
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