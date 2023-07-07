ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали 16 новых игроков

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании контрактов сразу с 16 новичками.

Среди них 1 вратарь (Андрей Кожухарь), 7 защитников (Богдан Векляк, Петр Долгов, Александр Мизюк, Павел Полегенько, Богдан Порох, Юрий Романюк, Тимофей Сухарь), 7 полузащитников (Егор Демченко, Егор Картушов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Кирилл Матвеев, Евгений Подлепенец, Эдуардо Сантос Соарес) и форвард Игор Невес Алвес.

Все они уже принимают участие в предсезонном тренировочном сборе клуба в Закарпатье.

О переходе Подлепенца в «Карпаты» Sport.ua сообщал еще 2 июля.