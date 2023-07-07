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Украина. Первая лига
07 июля 2023, 16:12 | Обновлено 07 июля 2023, 17:07
2508
3

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали 16 новых игроков

В составе команды настоящая революция

07 июля 2023, 16:12 | Обновлено 07 июля 2023, 17:07
2508
3
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали 16 новых игроков

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании контрактов сразу с 16 новичками.

Среди них 1 вратарь (Андрей Кожухарь), 7 защитников (Богдан Векляк, Петр Долгов, Александр Мизюк, Павел Полегенько, Богдан Порох, Юрий Романюк, Тимофей Сухарь), 7 полузащитников (Егор Демченко, Егор Картушов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Кирилл Матвеев, Евгений Подлепенец, Эдуардо Сантос Соарес) и форвард Игор Невес Алвес.

Все они уже принимают участие в предсезонном тренировочном сборе клуба в Закарпатье.

О переходе Подлепенца в «Карпаты» Sport.ua сообщал еще 2 июля.

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Карпаты Львов трансферы Богдан Векляк Петр Долгов Александр Мизюк Павел Полегенько Богдан Порох Тимофей Сухарь Егор Демченко Егор Картушов Владислав Клименко Кирилл Матвеев Евгений Подлепенец Эдуардо Сантос Андрей Кожухарь Юрий Романюк Ян Костенко Игор Невес
Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Я так розумію, найбільше серед новобранців - екс-гравці харківського Металіста?
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-1
LisovijNickolai Фамилия
А чого під емблемою 1963?
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-2
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