Источник: Карпаты подписали контракт с вингером, покинувшим Металлист

Правый вингер Евгений Подлепенец заключил соглашение с львовскими «Карпатами», командой Первой лиги.

Контракт 24-летнего полузащитника до 30 июня принадлежал «Металлисту», однако в последнее время он играл на правах аренды в «Днепре-1».

Подлепенец – очередной игрок из структуры харьковского клуба, который этим летом переехал в «Карпаты» к Мирону Маркевичу.

По информации ТаТоТаке, зарплата футболиста на новом месте составит примерно 150 тысяч долларов в год.