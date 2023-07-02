Украина. Премьер лига02 июля 2023, 19:23 | Обновлено 02 июля 2023, 19:37
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Источник: Карпаты подписали контракт с вингером, покинувшим Металлист
Евений Подлепенец будет выступать под руководством Мирона Маркевича
02 июля 2023, 19:23 | Обновлено 02 июля 2023, 19:37
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Правый вингер Евгений Подлепенец заключил соглашение с львовскими «Карпатами», командой Первой лиги.
Контракт 24-летнего полузащитника до 30 июня принадлежал «Металлисту», однако в последнее время он играл на правах аренды в «Днепре-1».
Подлепенец – очередной игрок из структуры харьковского клуба, который этим летом переехал в «Карпаты» к Мирону Маркевичу.
По информации ТаТоТаке, зарплата футболиста на новом месте составит примерно 150 тысяч долларов в год.
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Комментарии 2
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их соперники по первой лиге столько всей команде платят
Якщо ця цифра правдива, то останнього разу такі зарплати в Карпатах були в сезоні 2010-2011 рр. коли команда грала в ЛЄ
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