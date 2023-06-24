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Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 04:39 | Обновлено 24 июня 2023, 04:56
1853
0

Карпаты подпишут 24-летнего вингера, которым интересовались клубы Испании

Евгений Подлепенец продолжит карьеру во львовском клубе

24 июня 2023, 04:39 | Обновлено 24 июня 2023, 04:56
1853
0
Карпаты подпишут 24-летнего вингера, которым интересовались клубы Испании
ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Львовский футбольный клуб «Карпаты» в ближайшее время подпишут 24-летнего вингера Евгения Подлепенца из харьковского «Металлиста».

Об этом сообщает «Спортивка». По информации источника, Евгений подписал контракт с «Карпатами» 23 июня, однако официально о переходе игрока пока еще не было объявлено.

Ранее сообщалось, что игроком также интересовались «Кривбасс», «Колос», «Рух», ЛНЗ, а также клубы Сегунды.

Подлепенец сыграл 22 матча в прошлом сезоне УПЛ. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Вторую половину чемпионата он провел на правах аренды в «Днепре-1».

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Карпаты Львов Евгений Подлепенец Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Спортивка
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