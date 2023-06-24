Карпаты подпишут 24-летнего вингера, которым интересовались клубы Испании

Львовский футбольный клуб «Карпаты» в ближайшее время подпишут 24-летнего вингера Евгения Подлепенца из харьковского «Металлиста».

Об этом сообщает «Спортивка». По информации источника, Евгений подписал контракт с «Карпатами» 23 июня, однако официально о переходе игрока пока еще не было объявлено.

Ранее сообщалось, что игроком также интересовались «Кривбасс», «Колос», «Рух», ЛНЗ, а также клубы Сегунды.

Подлепенец сыграл 22 матча в прошлом сезоне УПЛ. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Вторую половину чемпионата он провел на правах аренды в «Днепре-1».