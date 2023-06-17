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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 20:35 | Обновлено 17 июня 2023, 20:43
1079
0

Источник: вингер Металлиста заинтересовал львовский Рух и клуб Сегунды

Евгений Подлепенец может продолжить карьеру в львовском клубе или в Испании

17 июня 2023, 20:35 | Обновлено 17 июня 2023, 20:43
1079
0
Источник: вингер Металлиста заинтересовал львовский Рух и клуб Сегунды
ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Вингер «Металлиста» Евгений Подлепенец заинтересовал несколько украинских команд и один клуб из испанской Сегунды.

24-летнего хавбека хотел бы видеть у себя львовский клуб «Рух», информирует польский журналист Петр Слонка.

В минувшем сезоне УПЛ Подлепенец сыграл за «Металлист» 14 матчей и забил 2 гола, также играл в аренде за «Днепр-1» (8 поединков, 1 забитый мяч).

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Евгений Подлепенец трансферы трансферы УПЛ Рух Львов Металлист Харьков Петр Слонка Днепр-1 аренда игрока
Источник Twitter
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