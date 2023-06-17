Источник: вингер Металлиста заинтересовал львовский Рух и клуб Сегунды

Вингер «Металлиста» Евгений Подлепенец заинтересовал несколько украинских команд и один клуб из испанской Сегунды.

24-летнего хавбека хотел бы видеть у себя львовский клуб «Рух», информирует польский журналист Петр Слонка.

В минувшем сезоне УПЛ Подлепенец сыграл за «Металлист» 14 матчей и забил 2 гола, также играл в аренде за «Днепр-1» (8 поединков, 1 забитый мяч).