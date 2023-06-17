Источник: вингер Металлиста заинтересовал львовский Рух и клуб Сегунды
Евгений Подлепенец может продолжить карьеру в львовском клубе или в Испании
Вингер «Металлиста» Евгений Подлепенец заинтересовал несколько украинских команд и один клуб из испанской Сегунды.
24-летнего хавбека хотел бы видеть у себя львовский клуб «Рух», информирует польский журналист Петр Слонка.
В минувшем сезоне УПЛ Подлепенец сыграл за «Металлист» 14 матчей и забил 2 гола, также играл в аренде за «Днепр-1» (8 поединков, 1 забитый мяч).
Євгеном Підлепенцем цікавляться кілька українських клубів, зокрема львівський Рух а також клуб з другого дивізіону Іспанії (Segunda Division). pic.twitter.com/Yvx7jKAVZi— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 15, 2023
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