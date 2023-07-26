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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 19:45 | Обновлено 26 июля 2023, 20:56
3079
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала полузащитника Динамо

Викентий Волошин следующий сезон проведет в луганском клубе

26 июля 2023, 19:45 | Обновлено 26 июля 2023, 20:56
3079
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала полузащитника Динамо
ФК Заря Луганск. Викентий Волошин

Луганская «Заря» сообщила подписании полузащитника Викентия Волошина.

«Черно-белые» арендовали игрока «Динамо» на следующий сезон.

Отметим, что контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Прошлый сезон Викентий провел в «Александрии», сыграл при этом 18 матчей в УПЛ, в который сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Яцык и Антон Боль также отправятся в аренду в «Зарю».

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск Викентий Волошин трансферы УПЛ Александрия
Источник Twitter
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