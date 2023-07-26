ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала полузащитника Динамо
Викентий Волошин следующий сезон проведет в луганском клубе
Луганская «Заря» сообщила подписании полузащитника Викентия Волошина.
«Черно-белые» арендовали игрока «Динамо» на следующий сезон.
Отметим, что контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Прошлый сезон Викентий провел в «Александрии», сыграл при этом 18 матчей в УПЛ, в который сделал четыре результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Александр Яцык и Антон Боль также отправятся в аренду в «Зарю».
Вікентій Волошин – вітаємо в «Зорі»!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 26, 2023
Черговим новим гравцем луганської «Зорі» став півзахисник Вікентій Волошин. pic.twitter.com/VMtiB3PQUI
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