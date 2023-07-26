ОФИЦИАЛЬНО. Заря арендовала полузащитника Динамо

Луганская «Заря» сообщила подписании полузащитника Викентия Волошина.

«Черно-белые» арендовали игрока «Динамо» на следующий сезон.

Отметим, что контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Прошлый сезон Викентий провел в «Александрии», сыграл при этом 18 матчей в УПЛ, в который сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Яцык и Антон Боль также отправятся в аренду в «Зарю».