Источник: Боль и Яцык следующий сезон проведут в Заре

Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, игроки киевского «Динамо» защитник Антон Боль и полузащитник Александр Яцык проведут следующий сезон в составе луганской «Зари».

«Динамовцы» Александр Яцык и Антон Боль в ближайший сезон проведут в арендах. Оба завтра отправятся набираться опыта в «Зарю». Там им обещают игровую практику», – говорится в сообщении.

Напомним, что из аренды в «Заре» вернулись хавбеки Владимир Бражко и Сергей Булеца, которые попытаются закрепиться в составе киевской команды.