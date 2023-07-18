Украина. Премьер лига18 июля 2023, 01:54 |
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Источник: Боль и Яцык следующий сезон проведут в Заре
Об этом сообщил Игорь Бурбас
18 июля 2023, 01:54 |
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, игроки киевского «Динамо» защитник Антон Боль и полузащитник Александр Яцык проведут следующий сезон в составе луганской «Зари».
«Динамовцы» Александр Яцык и Антон Боль в ближайший сезон проведут в арендах. Оба завтра отправятся набираться опыта в «Зарю». Там им обещают игровую практику», – говорится в сообщении.
Напомним, что из аренды в «Заре» вернулись хавбеки Владимир Бражко и Сергей Булеца, которые попытаются закрепиться в составе киевской команды.
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