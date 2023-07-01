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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 20:08 |
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником

Антон Боль получил новый договор

01 июля 2023, 20:08 |
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
ФК Динамо Киев. Антон Боль

«Динамо» объявило о новом контракте защитника Антона Боля. Игрок получил соглашение до лета 2026 года.

20-летний Боль дебютировал за первую команду киевлян в мае этого года. Всего провел в УПЛ три матча. В юношеском и молодежном чемпионатах отыграл 43 матча.

Ранее клуб продлил контракт защитника Максима Дячука.

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Динамо Киев Антон Боль чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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