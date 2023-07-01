ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником

«Динамо» объявило о новом контракте защитника Антона Боля. Игрок получил соглашение до лета 2026 года.

20-летний Боль дебютировал за первую команду киевлян в мае этого года. Всего провел в УПЛ три матча. В юношеском и молодежном чемпионатах отыграл 43 матча.

Ранее клуб продлил контракт защитника Максима Дячука.