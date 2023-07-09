ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало конголезского полузащитника Макуана

Футбольный клуб «Полесье» сообщил, что заключил контракт сроком на 3 года с конголезским полузащитником Бени Макуана.

До перехода в «Полесье» 20-летний игрок выступал за футбольный клуб «Монпелье», который играет во французской «Лиге 1».

В сезоне 2022/23 Макуана провел 9 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

В профессиональной карьере Бени Макуана имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к чемпионату мира в Катаре. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 €.

Ранее сообщалось, что Макуана присоединился к украинскому клубу на сборе в Австрии.