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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало конголезского полузащитника Макуана
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 18:55 |
942
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало конголезского полузащитника Макуана

Стороны заключили контракт сроком на 3 года

09 июля 2023, 18:55 |
942
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало конголезского полузащитника Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

Футбольный клуб «Полесье» сообщил, что заключил контракт сроком на 3 года с конголезским полузащитником Бени Макуана.

До перехода в «Полесье» 20-летний игрок выступал за футбольный клуб «Монпелье», который играет во французской «Лиге 1».

В сезоне 2022/23 Макуана провел 9 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

В профессиональной карьере Бени Макуана имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к чемпионату мира в Катаре. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 €.

Ранее сообщалось, что Макуана присоединился к украинскому клубу на сборе в Австрии.

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трансферы Монпелье Полесье Житомир трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Бени Макуана
Источник ФК Полесье
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Як для новачка УПЛ - круто! 20 років, як заграє, ще може зацікавити наших (і ненаших) грандів.
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0
VBOLYUVALNIK
Серйозне підписання, з Франції до України, таке у нас зараз дуже рідко, та кого я обманюю це взагалі перше підписання с топ-5 з початку війни
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0
Eugenij.medveduk
Усім хана
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