ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало конголезского полузащитника Макуана
Стороны заключили контракт сроком на 3 года
Футбольный клуб «Полесье» сообщил, что заключил контракт сроком на 3 года с конголезским полузащитником Бени Макуана.
До перехода в «Полесье» 20-летний игрок выступал за футбольный клуб «Монпелье», который играет во французской «Лиге 1».
В сезоне 2022/23 Макуана провел 9 матчей, в которых отметился 1 ассистом.
В профессиональной карьере Бени Макуана имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к чемпионату мира в Катаре. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 000 €.
Ранее сообщалось, что Макуана присоединился к украинскому клубу на сборе в Австрии.
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