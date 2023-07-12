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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 02:41 | Обновлено 12 июля 2023, 03:00
26
0

Источник: Заря заинтересована в услугах полузащитника Шахтера

24-летний Максим Чех вернулся в «Шахтер» после аренды в «Сабаиле»

12 июля 2023, 02:41 | Обновлено 12 июля 2023, 03:00
26
0
Источник: Заря заинтересована в услугах полузащитника Шахтера
ФК Шахтер. Максим Чех

Полузащитник «Шахтера» Максим Чех вошел в сферу интересов луганской «Зари».

Летом 24-летний футболист вернулся в донецкий «Шахтер» после аренды в «Сабаиле». Хавбек провел 31 матч и забил 2 гола за минувший сезон в азербайджанской команде.

Максим Чех является чемпионом мира 2019 U-20 в составе сборной Украины. Ранее он выступал за «Мариуполь».

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Максим Чех Шахтер Донецк Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Сабаил
Источник Sportarena
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