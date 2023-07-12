Украина. Премьер лига12 июля 2023, 02:41 | Обновлено 12 июля 2023, 03:00
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Источник: Заря заинтересована в услугах полузащитника Шахтера
24-летний Максим Чех вернулся в «Шахтер» после аренды в «Сабаиле»
12 июля 2023, 02:41 | Обновлено 12 июля 2023, 03:00
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Полузащитник «Шахтера» Максим Чех вошел в сферу интересов луганской «Зари».
Летом 24-летний футболист вернулся в донецкий «Шахтер» после аренды в «Сабаиле». Хавбек провел 31 матч и забил 2 гола за минувший сезон в азербайджанской команде.
Максим Чех является чемпионом мира 2019 U-20 в составе сборной Украины. Ранее он выступал за «Мариуполь».
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