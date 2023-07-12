Источник: Заря заинтересована в услугах полузащитника Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Максим Чех вошел в сферу интересов луганской «Зари».

Летом 24-летний футболист вернулся в донецкий «Шахтер» после аренды в «Сабаиле». Хавбек провел 31 матч и забил 2 гола за минувший сезон в азербайджанской команде.

Максим Чех является чемпионом мира 2019 U-20 в составе сборной Украины. Ранее он выступал за «Мариуполь».