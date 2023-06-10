ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера возвращается в клуб после аренды в Азербайджане

24-летний опорный полузащитник Максим Чех покидает «Сабаил», в котором выступал на правах аренды, и возвращается в «Шахтер», с которым имеет постоянный контракт.

Азербайджанский клуб сообщил, что аренда Чеха истекает 30 июня, и продлевать сотрудничество стороны не будут.

Чех выступал за «Сабаил» с лета минувшего года. Провел за команду 31 поединок, в которых отличился 2 забитыми мячами.