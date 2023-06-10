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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 14:57 | Обновлено 10 июня 2023, 14:58
1391
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера возвращается в клуб после аренды в Азербайджане

«Сабаил» не будет продлевать сотрудничество с Максимом Чехом

10 июня 2023, 14:57 | Обновлено 10 июня 2023, 14:58
1391
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера возвращается в клуб после аренды в Азербайджане
instagram.com/sabailfc

24-летний опорный полузащитник Максим Чех покидает «Сабаил», в котором выступал на правах аренды, и возвращается в «Шахтер», с которым имеет постоянный контракт.

Азербайджанский клуб сообщил, что аренда Чеха истекает 30 июня, и продлевать сотрудничество стороны не будут.

Чех выступал за «Сабаил» с лета минувшего года. Провел за команду 31 поединок, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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Источник ФК Сабаил
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