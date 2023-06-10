Украина. Премьер лига10 июня 2023, 14:57 | Обновлено 10 июня 2023, 14:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера возвращается в клуб после аренды в Азербайджане
«Сабаил» не будет продлевать сотрудничество с Максимом Чехом
10 июня 2023, 14:57 | Обновлено 10 июня 2023, 14:58
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24-летний опорный полузащитник Максим Чех покидает «Сабаил», в котором выступал на правах аренды, и возвращается в «Шахтер», с которым имеет постоянный контракт.
Азербайджанский клуб сообщил, что аренда Чеха истекает 30 июня, и продлевать сотрудничество стороны не будут.
Чех выступал за «Сабаил» с лета минувшего года. Провел за команду 31 поединок, в которых отличился 2 забитыми мячами.
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