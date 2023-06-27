ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

«Динамо» Киев официально сообщило о возвращении в клуб вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на два года.

Ранее Ярмоленко выступал за «Динамо» с 2006 по 2017 годы, дебютировав за первую команду 11 мая 2008 года. Суммарно Ярмоленко провел за «Динамо» 341 матч во всех турнирах, и отличился в них 137 голами.

Предыдущим клубом Ярмоленко был «Аль-Айн», который он покинул на правах свободного агента. После ухода из Динамо Киев летом 2017 года Ярмоленко также защищал цвета «Боруссии» Дортмунд и лондонского «Вест Хэма».

Ранее СМИ сообщали о том, что Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» с зарплатой в 1 миллион долларов в год. После завершения карьеры Ярмоленко займет кресло спортивного директора «Динамо».