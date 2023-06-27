Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 16:30 | Обновлено 27 июня 2023, 17:23
3051
25

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

Контракт рассчитан на два года

27 июня 2023, 16:30 | Обновлено 27 июня 2023, 17:23
3051
25
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

«Динамо» Киев официально сообщило о возвращении в клуб вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на два года.

Ранее Ярмоленко выступал за «Динамо» с 2006 по 2017 годы, дебютировав за первую команду 11 мая 2008 года. Суммарно Ярмоленко провел за «Динамо» 341 матч во всех турнирах, и отличился в них 137 голами.

Предыдущим клубом Ярмоленко был «Аль-Айн», который он покинул на правах свободного агента. После ухода из Динамо Киев летом 2017 года Ярмоленко также защищал цвета «Боруссии» Дортмунд и лондонского «Вест Хэма».

Ранее СМИ сообщали о том, что Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» с зарплатой в 1 миллион долларов в год. После завершения карьеры Ярмоленко займет кресло спортивного директора «Динамо».

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»
ВИДЕО. С возвращением домой. Динамо опубликовало ролик с голами Ярмоленко
ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность
Андрей Ярмоленко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Футбол | 26 июня 2023, 21:50 2
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков

21-летний Кирилл Молоков был воспитанником черкасского «Днепра»

Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Футбол | 27 июня 2023, 00:15 34
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера

Официальная презентация нового коуча состоится в первых числах июля

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
Война | 27.06.2023, 09:10
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр
Футбол | 27.06.2023, 15:15
Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр
Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 27.06.2023, 14:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
З поверненням Андрію, другої молодості тобі
Ответить
+10
Maks Maks
До рекорду Шацьких 26 м'ячів. За два роки можна спробувати побити. Ласкаво просимо в Київ
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
З  Поверненням !!!
І бажано Четверте (як донецькі полюбляють казати) Чемпіонство для Андрія!!!
Ответить
+2
Умник
Сивков Ушел кстати
Ответить
+2
pricolist
В УПЛ однозначно допоможе, гравців його рівня мало. Тільки вже Андрій далеко не молодий гравець і чи вистачатиме його на весь матч 
Ответить
+1
Серж Р
Истерикой бурбасовцев удовлетворен. Водки нет, ордловцы
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Верту продал Михалыч
С возвращением легенда.
Ответить
+1
AK.228
динамівці а хто грав на правому фланзі у вас !? Бенито!? Андрій краще!?
Ответить
0
Maks Maks
Тільки за палаючих ордловців перехід Андрія можна вже вважати успішним)
Ответить
0
AK.228
Урааааа, це перше місце та група ЛЧ 
Ответить
-1
Dmytro Dmytro
Віджав в Шапи 10))))
Ответить
-1
Как так
Тандем Беседин и Ярмоленко мог покорить лигу конференций 
Ответить
-1
moysha
Це вже круто. Тепер Динамо буде претендувати на попадання в першу пятірку.
Ответить
-2
GeloN83
Буде сідити на лавці та виходити на 30 хв. 
Ответить
-2
Злий Глобинець
Мій профіль на Фейсбук: https://facebook.com/profile.php?id=100080591177916
Заходьте, ознайомлюйтесь.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Itsm067
кожен вечір Суркіси напевно з партнером і другом своїм найкращим теж спілкується так по відеозв'язку, ну ви зрозуміли з кумом уйла з оркостану
Ответить
-6
Как так
Даже ярмо не поможет четвертым выше четвертого места прыгнуть,да и  Киев теперь  за Оболонь будет болеть,а не за опзжистов четвертых 
 Как-то так .
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Ильяшенко
- Відверто в Европі не реалізувався, був посереднім гравцем. Е Динамо котре завжди прихестить. Він довше йшов з Київа, ніж грав за кордоном. 
Ответить
-7
zelc006
Ще би Зюзю повернути і славетні перемоги відродяться, якщо Суркізи здриснуть...⁵
Ответить
-8
Как так
Теперь точно четвертое место удержать должны 
Как-то так 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
26.06.2023, 18:01 5
Футбол
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
25.06.2023, 20:05 10
Другие виды
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
25.06.2023, 23:59 3
Другие виды
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
25.06.2023, 20:17 20
Теннис
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 66
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем