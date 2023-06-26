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  4. Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 17:13 |
1375
3

Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо

Вингер будет получать 1 миллион евро в год

26 июня 2023, 17:13 |
1375
3
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо» Киев. По информации ТаТоТаке, он подпишет со столичным клубом полноценный 2-летний контракт, а не по системе «1+1», как сообщалось ранее.

Зарплата Ярмоленко составит 1 миллион долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Примерно такая же зарплата и у главного тренера команды Мирчи Луческу.

После завершения карьеры Ярмоленко станет спортивным директором «Динамо».

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник ТаТоТаке
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maxno
Луческу и Ярмоленко 70 процентов зарплат клуба.
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