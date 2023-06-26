Украина. Премьер лига26 июня 2023, 17:13 |
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Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Вингер будет получать 1 миллион евро в год
26 июня 2023, 17:13 |
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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо» Киев. По информации ТаТоТаке, он подпишет со столичным клубом полноценный 2-летний контракт, а не по системе «1+1», как сообщалось ранее.
Зарплата Ярмоленко составит 1 миллион долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Примерно такая же зарплата и у главного тренера команды Мирчи Луческу.
После завершения карьеры Ярмоленко станет спортивным директором «Динамо».
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Луческу и Ярмоленко 70 процентов зарплат клуба.
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