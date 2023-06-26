Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо» Киев. По информации ТаТоТаке, он подпишет со столичным клубом полноценный 2-летний контракт, а не по системе «1+1», как сообщалось ранее.

Зарплата Ярмоленко составит 1 миллион долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Примерно такая же зарплата и у главного тренера команды Мирчи Луческу.

После завершения карьеры Ярмоленко станет спортивным директором «Динамо».