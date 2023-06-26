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  4. ВИДЕО. Динамо намекнуло на возвращение Ярмоленко
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 16:21 | Обновлено 26 июня 2023, 16:43
1865
15

ВИДЕО. Динамо намекнуло на возвращение Ярмоленко

Похоже, скоро о подписании контракта объявят официально

26 июня 2023, 16:21 | Обновлено 26 июня 2023, 16:43
1865
15
ВИДЕО. Динамо намекнуло на возвращение Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» на своих страницах в соцсетях максимально прозрачно намекнуло на возвращение в клуб Андрея Ярмоленко. В телеграм-канале киевлян появилось фото силуэта Ярмоленко с надписью «Продолжение следует».

На странице «Динамо» в Инстаграме появилось видео с яркими моментами выступлений вингера в составе столичного клуба.

Напомним, Ярмоленко защищал цвета «Динамо» в 2006 – 2017 годах. Ранее 33-летний вингер покинул «Аль-Айн».

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Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
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Андрей Ярмоленко Динамо Киев фото видео трансферы УПЛ трансферы Аль-Айн
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 15
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Maks Maks
Кормілєц-Селезньов трохи занервував... Причина є)
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+1
Умник
Красава. Лучший игрок Украины прямо сейчас.
45 мячей за сборную.
За Динамо пока 99. Видно что не досказанное.
Это огромное усиление на поле в раздевалке имидже клуба.
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+1
Maks Maks
Донецьке лайно не втримались і полізло в коментарях))
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0
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Умник
Ураа я инсайдер
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0
Burevestnik
щаз у землерийок зади будуть підгорати і своє лайно на гілку будуть вкидати... 
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0
Выталкиватель парашутистов
Миллион долларов за это отработанное бревно???? Откуда такие бабки, Игорек? А налоги он будет платить с этих денег? Или в зарплатной ведомости будет фигурировать минималка? Или Ярмоленко будет отстегивать 80% этих денег на потребности ВСУ? Мир сошел с ума, 100%....
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-1
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Gargantua
лучше бы Герреро подписали
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-1
Maks Maks
Ласкаво просимо додому!
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-1
kadaad
Для ЧУ сойдет.
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-2
Как так
Четвертое место с ярмом должны удержать 
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-2
Как так
Жаль что Ингулец вылетел с ним они могли ему не проиграть ,ну теперь есть ЛНЗ 
Как-то так. 
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-2
Gargantua
За інформацією ТаТоТаке, сьогодні Андрій Ярмоленко підписав угоду зі своїм колишнім клубом. Мова йде саме про дворічний контракт, а не 1+1 як повідомлялося раніше.
Передбачається, що по завершенні кар’єри, він займе посаду спортивного директора клубу. 
‼️ Також, як нам стало відомо, зарплатня Андрія складатиме близько 1 млн доларів на рік. Ця сума співставна з умовами головного тренера киян Мірчі Луческу.
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-2
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