ВИДЕО. Динамо намекнуло на возвращение Ярмоленко

«Динамо» на своих страницах в соцсетях максимально прозрачно намекнуло на возвращение в клуб Андрея Ярмоленко. В телеграм-канале киевлян появилось фото силуэта Ярмоленко с надписью «Продолжение следует».

На странице «Динамо» в Инстаграме появилось видео с яркими моментами выступлений вингера в составе столичного клуба.

Напомним, Ярмоленко защищал цвета «Динамо» в 2006 – 2017 годах. Ранее 33-летний вингер покинул «Аль-Айн».