Украина. Премьер лига26 июня 2023, 16:21 | Обновлено 26 июня 2023, 16:43
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ВИДЕО. Динамо намекнуло на возвращение Ярмоленко
Похоже, скоро о подписании контракта объявят официально
26 июня 2023, 16:21 | Обновлено 26 июня 2023, 16:43
1865
15
«Динамо» на своих страницах в соцсетях максимально прозрачно намекнуло на возвращение в клуб Андрея Ярмоленко. В телеграм-канале киевлян появилось фото силуэта Ярмоленко с надписью «Продолжение следует».
На странице «Динамо» в Инстаграме появилось видео с яркими моментами выступлений вингера в составе столичного клуба.
Напомним, Ярмоленко защищал цвета «Динамо» в 2006 – 2017 годах. Ранее 33-летний вингер покинул «Аль-Айн».
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45 мячей за сборную.
За Динамо пока 99. Видно что не досказанное.
Это огромное усиление на поле в раздевалке имидже клуба.
Как-то так.
Передбачається, що по завершенні кар’єри, він займе посаду спортивного директора клубу.
‼️ Також, як нам стало відомо, зарплатня Андрія складатиме близько 1 млн доларів на рік. Ця сума співставна з умовами головного тренера киян Мірчі Луческу.