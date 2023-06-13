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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 19:31 | Обновлено 13 июня 2023, 19:33
1855
4

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн

Украинский вингер завершил этап карьеры в клубе из ОАЭ

13 июня 2023, 19:31 | Обновлено 13 июня 2023, 19:33
1855
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко покидает «Аль-Айн» из Абу-Даби.

Клуб из ОАЭ официально попрощался с украинским легионером в социальных сетях.

«Удачи и спасибо... Ярмоленко», – сказано в сообщении твиттер-аккаунта «Аль-Айна».

Ранее сообщалось, что Андрей вернется в киевское «Динамо».

Отметим, что сезон 2022/23 Ярмоленко провел в «Аль-Айне» из Абу-Даби, где сыграл 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

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трансферы Андрей Ярмоленко Аль-Айн
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Zanregent
Ну весь матч он уже не вытягивает но на тайм его хватит
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0
Алекс днепр
Если в вэстхэме зарплата была 7200 фунтов в год то можно спокойно 1 млн евро выделить на восстановление стадиона в родном Чернигове а потом тренировать десну 
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-2
Алекс днепр
Человек уже столько отыграл .Еще играл с шевченко на евро 2012.Все  ноги перебиты .Пора уже отдыхать 
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-2
Vitason
Поднял бабок и на пенсию в Динамо, думаю пенсия тоже будет не маленькой!!
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-2
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