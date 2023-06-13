ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
Украинский вингер завершил этап карьеры в клубе из ОАЭ
33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко покидает «Аль-Айн» из Абу-Даби.
Клуб из ОАЭ официально попрощался с украинским легионером в социальных сетях.
«Удачи и спасибо... Ярмоленко», – сказано в сообщении твиттер-аккаунта «Аль-Айна».
Ранее сообщалось, что Андрей вернется в киевское «Динамо».
Отметим, что сезон 2022/23 Ярмоленко провел в «Аль-Айне» из Абу-Даби, где сыграл 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.
Ярмоленко выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.
Good Luck & Thank You.. Yarmolenko 🫡 #alainclub || @alainfcae 🟣 pic.twitter.com/wOhp1UhU6k— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 13, 2023
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