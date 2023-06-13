ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн

33-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко покидает «Аль-Айн» из Абу-Даби.

Клуб из ОАЭ официально попрощался с украинским легионером в социальных сетях.

«Удачи и спасибо... Ярмоленко», – сказано в сообщении твиттер-аккаунта «Аль-Айна».

Ранее сообщалось, что Андрей вернется в киевское «Динамо».

Отметим, что сезон 2022/23 Ярмоленко провел в «Аль-Айне» из Абу-Даби, где сыграл 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.