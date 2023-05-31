Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе

Украинский вингер Андрей Ярмоленко завершает переговоры о возвращении в киевское «Динамо». Об это сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«С возвращением домой? По крайней мере, с сегодняшнего дня переговорный процесс вступает в завершающую фазу», – сказано в сообщении.

Отметим, что сезон 2022/23 Ярмоленко провел в «Аль-Айне» из Абу-Даби, где сыграл 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Действующий контракт украинца с «Аль-Айном» рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб не будет продлевать соглашение с украинцем.

Ярмоленко выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2017 годы, сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевской командой он выиграл 3 чемпионства, 2 Кубка и 3 Суперкубка Украины.