Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко

Украинский вингер «Аль-Айна» из ОАЭ Андрей Ярмоленко покинет клуб летом.

Как сообщает Twitter-аккаунт UAEkick, руководство команды не хочет продлевать контракт с украинцем из-за его «скромного уровня игры».

Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 9 голов в 25 матчах во всех турнирах, а также отметился 4 ассистами.

Действующий контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан до конца сезона 2022/23.

Отметим, что недавно стало известно о том, что Сергей Ребров также покинет «Аль-Айн».