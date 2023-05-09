Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Украинский футболист покинет клуб летом
Украинский вингер «Аль-Айна» из ОАЭ Андрей Ярмоленко покинет клуб летом.
Как сообщает Twitter-аккаунт UAEkick, руководство команды не хочет продлевать контракт с украинцем из-за его «скромного уровня игры».
Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 9 голов в 25 матчах во всех турнирах, а также отметился 4 ассистами.
Действующий контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан до конца сезона 2022/23.
Отметим, что недавно стало известно о том, что Сергей Ребров также покинет «Аль-Айн».
#رحيل | لن يجدد العين عقد الأوكراني يارمولينكو (33 عاماً) بسبب تواضع مستواه ولا إعارة الكرواتي تين يدفاي (27 عاماً) بسبب اشتراط ناديه الحصول على 5M دولار لتفعيل بند الشراء— سدّد (@UAEkick) May 8, 2023
بذلك، يتأكد رحيل اللاعبين المذكورين عن صفوف الزعيم مع نهاية الجولة القادمة pic.twitter.com/E4Ob8vvVNv
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