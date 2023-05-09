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09 мая 2023, 02:49 |
189
0

Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко

Украинский футболист покинет клуб летом

09 мая 2023, 02:49 |
189
0
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Twitter. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер «Аль-Айна» из ОАЭ Андрей Ярмоленко покинет клуб летом.

Как сообщает Twitter-аккаунт UAEkick, руководство команды не хочет продлевать контракт с украинцем из-за его «скромного уровня игры».

Ярмоленко играет за Аль-Айн с лета 2022 года. Выступая за команду под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, Андрей в текущем сезоне забил 9 голов в 25 матчах во всех турнирах, а также отметился 4 ассистами.

Действующий контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан до конца сезона 2022/23.

Отметим, что недавно стало известно о том, что Сергей Ребров также покинет «Аль-Айн».

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Андрей Ярмоленко продление контракта Аль-Айн трансферы
Источник Twitter
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