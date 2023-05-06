Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Ждем официальное заявление УАФ?
По информации СМИ в ОАЭ, руководство клуба «Аль-Айн» уже знает, что украинский наставник Сергей Ребров не будет подписывать новый контракт, поэтому клуб занялся поисками нового тренера.
48-летний специалист покинет команду после завершения сезона в конце мая.
«Аль-Айну» осталось сыграть два матча в чемпионате и минимум два матча в Кубке лиги. В чемпионате команда Реброва идет на 2-й позиции, отставая от лидера на три очка.
Ожидается, что Ребров станет новым тренером сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что в ближайшее время объявит фамилию нового наставника национальной команды.
🚨🚨#رحيل | بدأ العين مهمة البحث عن مدرب جديد لخلافة الأوكراني سيرجي ريبروف (48 عاماً) الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم pic.twitter.com/f1UoUN9F8T— سدّد (@UAEkick) May 5, 2023
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