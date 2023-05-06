Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера

По информации СМИ в ОАЭ, руководство клуба «Аль-Айн» уже знает, что украинский наставник Сергей Ребров не будет подписывать новый контракт, поэтому клуб занялся поисками нового тренера.

48-летний специалист покинет команду после завершения сезона в конце мая.

«Аль-Айну» осталось сыграть два матча в чемпионате и минимум два матча в Кубке лиги. В чемпионате команда Реброва идет на 2-й позиции, отставая от лидера на три очка.

Ожидается, что Ребров станет новым тренером сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что в ближайшее время объявит фамилию нового наставника национальной команды.