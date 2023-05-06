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  4. Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
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06 мая 2023, 09:45 |
2855
4

Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера

Ждем официальное заявление УАФ?

06 мая 2023, 09:45 |
2855
4
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации СМИ в ОАЭ, руководство клуба «Аль-Айн» уже знает, что украинский наставник Сергей Ребров не будет подписывать новый контракт, поэтому клуб занялся поисками нового тренера.

48-летний специалист покинет команду после завершения сезона в конце мая.

«Аль-Айну» осталось сыграть два матча в чемпионате и минимум два матча в Кубке лиги. В чемпионате команда Реброва идет на 2-й позиции, отставая от лидера на три очка.

Ожидается, что Ребров станет новым тренером сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что в ближайшее время объявит фамилию нового наставника национальной команды.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Давай в Динамо !!!
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+2
andre_lui
Чекайте, лише все в свій час. В інтервью Ребров наскільки це можливо, щоб бути етичним дав зрозуміти, що збірна України для нього пріоритет. А там вже справа за УАФ, бо вони щось не дуже поважають тренерів, як бачимо
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0
Spaceman
Буде як завжди : Ребров поїде у Ференцварош, а в збірну поставлять Сабо..
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-2
Александр Белогубко
с кем там играть старики  и сопляки в наколках
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-2
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