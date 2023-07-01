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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 12:45 | Обновлено 01 июля 2023, 12:48
356
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух вратарей

Олег Билык и Алексей Шевченко продолжат карьеру в Одессе

01 июля 2023, 12:45 | Обновлено 01 июля 2023, 12:48
356
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух вратарей
ФК Черноморец. Олег Билык

«Черноморец» официально сообщил о подписании двух вратарей. Речь идет об Олеге Билыке и Алексее Шевченко.

25-летний Билык подписал с «Черноморцем» контракт на два года. Прошлый сезон он начинал в «Александрии», а вторую половину сезона провел в «Ингульце».

31-летний Шевченко последние 5 лет карьеры провел в «Шахтере» в качестве резервного вратаря. Также защищал цвета «Металлурга» Запорожье, «Динамо» Киев, «Говерлы», донецкого «Олимпика», «Зари» и «Карпат», а также грузинских «Торпедо» Кутаиси и «Дилы».

Напомним, вчера «Черноморец» покинули 11 игроков.

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Черноморец Одесса Олег Билык Алексей Шевченко трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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