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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 13:43 |
856
5

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков

Информация о новичках клуба появится в ближайшее время

30 июня 2023, 13:43 |
856
5
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
ФК Черноморец

Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально сообщил о том, что команду покинуло 11 футболистов.

В июне закончились соглашения с клубом у Дмитрия Непогодова, Евгения Паста, Евгения Селина, Максима Белого, Сергея Политыло, Александра Гладкого, Евгения Задои, Александра Демченко, Артура Авагимяна, Даниила Алефиренко и Дмитрия Юсова.

Ранее сообщалось, что клубу удалось сохранить легионеров. В прошлом сезоне одесситы финишировали на 9-м месте в УПЛ.

Информация о новичках клуба появится в ближайшее время.

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трансферы Максим Белый Александр Гладкий Дмитрий Непогодов Евгений Селин Черноморец Одесса свободный агент Сергей Политыло расторжение контракта Евгений Задоя Дмитрий Юсов трансферы УПЛ Александр Демченко Даниил Алефиренко Инал Черткоев Евгений Паст Артур Авагимян
Источник ФК Черноморец
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Комментарии 5
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avk2307
Авагимян и Алефиренко потеря точно
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+3
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Barlowold
І в чому сенс? Невже вони думають, что зможуть запросити до себе кращих гравців ніж ці?
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+1
CheMP
вот это разгрузили так разгрузили зарплатную ведомость...мдеее  как всегда Роману Йосифовичу геммор очередной с наигрыванием и выстроением игровых порядков...(
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+1
Summertime
Всем спасибо, что оставили легионеров в УПЛ.   Успехов в Центре занятости населения.
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0
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