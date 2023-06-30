ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Информация о новичках клуба появится в ближайшее время
Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально сообщил о том, что команду покинуло 11 футболистов.
В июне закончились соглашения с клубом у Дмитрия Непогодова, Евгения Паста, Евгения Селина, Максима Белого, Сергея Политыло, Александра Гладкого, Евгения Задои, Александра Демченко, Артура Авагимяна, Даниила Алефиренко и Дмитрия Юсова.
Ранее сообщалось, что клубу удалось сохранить легионеров. В прошлом сезоне одесситы финишировали на 9-м месте в УПЛ.
Информация о новичках клуба появится в ближайшее время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка остановилась в финале квалификации
Нужна или потеря очков Италией или же ее победа с разницей +3 минимум