ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков

Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально сообщил о том, что команду покинуло 11 футболистов.

В июне закончились соглашения с клубом у Дмитрия Непогодова, Евгения Паста, Евгения Селина, Максима Белого, Сергея Политыло, Александра Гладкого, Евгения Задои, Александра Демченко, Артура Авагимяна, Даниила Алефиренко и Дмитрия Юсова.

Ранее сообщалось, что клубу удалось сохранить легионеров. В прошлом сезоне одесситы финишировали на 9-м месте в УПЛ.

Информация о новичках клуба появится в ближайшее время.