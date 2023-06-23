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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 20:29 | Обновлено 23 июня 2023, 21:34
1528
0

Сохранили легионеров. Черноморец вышел из отпуска

Фамилии игроков не названы

23 июня 2023, 20:29 | Обновлено 23 июня 2023, 21:34
1528
0
Сохранили легионеров. Черноморец вышел из отпуска
ФК Черноморец

«Черноморец» сообщил о том, что 23 июня команда Романа Григорчука вышла из отпуска и начала подготовку к сезону на базе в Совиньоне.

Клуб не называет фамилии игроков, но указывает, что легионеры осталось в составе. В минувшем сезоне важными для «Черноморца» иностранцами были Гай Хадида, Зиги Бадибанга и Лука Гучек.

Кроме того, клуб указал, что уже начал просмотр потенциальных новичков.

Ранее сообщалось, что команду покинула большая группа игроков.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Черноморец
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