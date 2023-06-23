Украина. Премьер лига23 июня 2023, 20:29 | Обновлено 23 июня 2023, 21:34
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Сохранили легионеров. Черноморец вышел из отпуска
Фамилии игроков не названы
23 июня 2023, 20:29 | Обновлено 23 июня 2023, 21:34
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«Черноморец» сообщил о том, что 23 июня команда Романа Григорчука вышла из отпуска и начала подготовку к сезону на базе в Совиньоне.
Клуб не называет фамилии игроков, но указывает, что легионеры осталось в составе. В минувшем сезоне важными для «Черноморца» иностранцами были Гай Хадида, Зиги Бадибанга и Лука Гучек.
Кроме того, клуб указал, что уже начал просмотр потенциальных новичков.
Ранее сообщалось, что команду покинула большая группа игроков.
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