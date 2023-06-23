Сохранили легионеров. Черноморец вышел из отпуска

«Черноморец» сообщил о том, что 23 июня команда Романа Григорчука вышла из отпуска и начала подготовку к сезону на базе в Совиньоне.

Клуб не называет фамилии игроков, но указывает, что легионеры осталось в составе. В минувшем сезоне важными для «Черноморца» иностранцами были Гай Хадида, Зиги Бадибанга и Лука Гучек.

Кроме того, клуб указал, что уже начал просмотр потенциальных новичков.

Ранее сообщалось, что команду покинула большая группа игроков.