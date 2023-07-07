Украина. Премьер лига07 июля 2023, 15:44 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека
Йон Шпорн продолжит карьеру в УПЛ
07 июля 2023, 15:44 |
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«Черноморец» официально сообщил о подписании на правах свободного агента центрального полузащитника Йона Шпорна. Условия соглашения с 26-летним словенцем не разглашаются.
Предыдущим клубом Шпорна был словенский «Целе», за который он выступал в 2014 – 2018 и 2020 – 2023 годах. Также защищал цвета «Дравы», «Муры» и австрийского «Хорна». В 2015 году провел 3 матча за юношескую сборную Словении U-19.
Ранее «Черноморец» продлил контракт с Зиги Бадибангой.
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