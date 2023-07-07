ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека

«Черноморец» официально сообщил о подписании на правах свободного агента центрального полузащитника Йона Шпорна. Условия соглашения с 26-летним словенцем не разглашаются.

Предыдущим клубом Шпорна был словенский «Целе», за который он выступал в 2014 – 2018 и 2020 – 2023 годах. Также защищал цвета «Дравы», «Муры» и австрийского «Хорна». В 2015 году провел 3 матча за юношескую сборную Словении U-19.

Ранее «Черноморец» продлил контракт с Зиги Бадибангой.