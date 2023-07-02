Украина. Премьер лига02 июля 2023, 13:57 | Обновлено 02 июля 2023, 13:58
512
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Зиги Бадибанга останется в клубе
02 июля 2023, 13:57 | Обновлено 02 июля 2023, 13:58
512
0
«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Зиги Бадибангой. Соглашение рассчитано на один год – до лета 2024 года.
В прошлом сезоне на счету Бадибанги 2 гола и 5 ассистов в 21 матче УПЛ за «Черноморец». Трансферная стоимость 31-летнего бельгийца конголезского происхождения оценивается в 300 тысяч евро.
Вчера «Черноморец» подписал двух вратарей – Олега Билыка и Алексей Шевченко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2023, 11:55 2
Экс-наставник «Динамо» отреагировал на сравнение двух форвардов
Футбол | 01 июля 2023, 16:20 67
Хорватский специалист досрочно покидает донецкий клуб
Бокс | 01.07.2023, 21:03
Футбол | 02.07.2023, 01:53
Футбол | 02.07.2023, 14:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2023, 13:32 19
01.07.2023, 23:20 5
30.06.2023, 18:10 9
01.07.2023, 21:07 13
30.06.2023, 12:28 16
01.07.2023, 20:16 11
01.07.2023, 09:44 21
01.07.2023, 03:42 1