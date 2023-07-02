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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 13:57 | Обновлено 02 июля 2023, 13:58
512
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером

Зиги Бадибанга останется в клубе

02 июля 2023, 13:57 | Обновлено 02 июля 2023, 13:58
512
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Зиги Бадибангой. Соглашение рассчитано на один год – до лета 2024 года.

В прошлом сезоне на счету Бадибанги 2 гола и 5 ассистов в 21 матче УПЛ за «Черноморец». Трансферная стоимость 31-летнего бельгийца конголезского происхождения оценивается в 300 тысяч евро.

Вчера «Черноморец» подписал двух вратарей – Олега Билыка и Алексей Шевченко.

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Черноморец Одесса Зиги Бадибанга продление контракта
Источник ФК Черноморец
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