ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером

«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником Зиги Бадибангой. Соглашение рассчитано на один год – до лета 2024 года.

В прошлом сезоне на счету Бадибанги 2 гола и 5 ассистов в 21 матче УПЛ за «Черноморец». Трансферная стоимость 31-летнего бельгийца конголезского происхождения оценивается в 300 тысяч евро.

Вчера «Черноморец» подписал двух вратарей – Олега Билыка и Алексей Шевченко.