ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании двух новичков

Первым новичком луганской «Зари» стал 23-летний полузащитник Иван Головкин.

Иван – воспитанник донецкого «Шахтера». Взрослую карьеру начал в 2017 году, когда перешел в херсонский «Кристалл» (27 матчей, 1 гол и 1 ассист). Один поединок сыграл за «Волынь». Последней его командой был «Ингулец» (21 поединок, 1 забитый мяч).

Еще одним новичком черно-белых стал нападающий Владислав Бугай.

25-летний нападающий свою карьеру начал в академии «Динамо». Играл за юношеские команды «Шахтера», в том числе в Лиге чемпионов среди команд U-19 (4 поединка – 1 гол). Был в аренде в Буковине (23 матча, 1 гол и 2 передачи), МФК Николаев (20 игр, 6 голов и 4 передачи), Мариуполе (5 матчей), Черноморце (37 поединков, 6 м и 6 результативных ассистов) и ПФК «Львов» (29 игр, 4 гола и одна передача). Также был игроком сборной Украины U-17.