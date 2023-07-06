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  4. Заря может подписать экс-форварда Львова
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 08:45 |
355
0

Заря может подписать экс-форварда Львова

Луганский клуб в поисках усиления линии атаки

06 июля 2023, 08:45 |
355
0
Заря может подписать экс-форварда Львова
Instagram. Владислав Бугай

Форвард Владислав Бугай может продолжить карьеру в «Заре».

Игрок являлся основным в составе ПФК «Львов» в завершившемся сезоне УПЛ. В активе Бугая – 29 матчей, в которых форвард забил четыре гола и отдал один результативный пас.

«Заря» сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Польше. У луганчан запланировано проведение как минимум пяти контрольных матчей: «Ресовия» (4 июля), «Сталь» (8 июля), «Земплин» (11 июля), «Гурник» (17 июля), «Ружомберок» (22 июля).

«Заря» финишировала на третьем месте в чемпионате Украины и сыграет в квалификации Лиги Европы. Базовая дата старта нового розыгрыша Украинской Премьер-лиги – 29 июля.

В ближайшее время «Заря» может представить новым главным тренером сербского наставника Ненада Лалатовича, который на своем посту заменит Патрика ван Леувена.

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Львов Заря Луганск Владислав Бугай трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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