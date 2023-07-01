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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:08 |
1306
2

ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилился четырьмя игроками

Бурда, Демченко, Бондаренко и Цуриков продолжат карьеру в Коваливке

01 июля 2023, 13:08 |
1306
2
ОФИЦИАЛЬНО. Колос усилился четырьмя игроками
ФК Колос

«Колос» официально сообщил о подписании контрактов с четырьмя новичками. Речь идет о трех защитниках, Никите Бурде, Валерии Бондаренко и Андрее Цурикове, а также об атакующем полузащитнике Александре Демченко. Все подписали с клубом полноценные контракты.

28-летний Бурда большую часть карьеры провел в родном «Динамо» Киев, а вторую половину прошлого сезона – в аренде в луганской «Заре».

29-летний Бондаренко прошлый сезон провел в аренде в «Александрии», права на игрока принадлежали «Шахтеру».

30-летний Цуриков прошлый сезон также провел в «Александрии». На его счету 5 голов и 1 ассист в 22 матчах УПЛ.

27-летний Демченко провел в «Александрии» и «Черноморце». На его счету 4 ассиста в 26 матчах УПЛ.

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Никита Бурда Валерий Бондаренко Андрей Цуриков Александр Демченко
Источник ФК Колос Ковалевка
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roman75zpr
Неплохо, скромно но со вкусом
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+2
Barlowold
Непогане підсилення Колоса. Не повинні вилетіти 🤨
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+2
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