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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 20:39 | Обновлено 03 июля 2023, 20:56
1861
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало воспитанника Шахтера

Вячеслав Танковский продолжит карьеру в житомирском клубе

03 июля 2023, 20:39 | Обновлено 03 июля 2023, 20:56
1861
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало воспитанника Шахтера
ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника Вячеслава Танковского.

Контракт рассчитан на 3 года. Ранее Танковский покинул харьковский «Металлист». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Днепр-1», начиная с февраля.

Всего в кампании УПЛ 2022/23 он провел 21 матч, результативными действиями не отличился.

Танковский – воспитанник донецкого «Шахтера», в профессиональной карьере, помимо «Металлиста» и «Днепра-1», выступал за «Шахтер», «Зарю», столичный «Арсенал» и «Мариуполь».

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трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Шахтер Донецк Металлист Харьков Днепр-1 Вячеслав Танковский
Источник ФК Полесье
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