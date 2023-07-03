Украина. Премьер лига03 июля 2023, 20:39 | Обновлено 03 июля 2023, 20:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало воспитанника Шахтера
Вячеслав Танковский продолжит карьеру в житомирском клубе
03 июля 2023, 20:39 | Обновлено 03 июля 2023, 20:56
1861
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Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника Вячеслава Танковского.
Контракт рассчитан на 3 года. Ранее Танковский покинул харьковский «Металлист». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Днепр-1», начиная с февраля.
Всего в кампании УПЛ 2022/23 он провел 21 матч, результативными действиями не отличился.
Танковский – воспитанник донецкого «Шахтера», в профессиональной карьере, помимо «Металлиста» и «Днепра-1», выступал за «Шахтер», «Зарю», столичный «Арсенал» и «Мариуполь».
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