ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало воспитанника Шахтера

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника Вячеслава Танковского.

Контракт рассчитан на 3 года. Ранее Танковский покинул харьковский «Металлист». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Днепр-1», начиная с февраля.

Всего в кампании УПЛ 2022/23 он провел 21 матч, результативными действиями не отличился.

Танковский – воспитанник донецкого «Шахтера», в профессиональной карьере, помимо «Металлиста» и «Днепра-1», выступал за «Шахтер», «Зарю», столичный «Арсенал» и «Мариуполь».