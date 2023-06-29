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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 20:28 | Обновлено 29 июня 2023, 20:47
1252
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Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов

После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится

29 июня 2023, 20:28 | Обновлено 29 июня 2023, 20:47
1252
0
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Как уже сообщалось, несколько игроков «Металлиста» продолжат карьеру в «Карпатах». Полузащитники Егор Демченко и Егор Картушов уже подписали контракты с львовянами, еще ряд футболистов, среди которых защитник Богдан Порох, переберутся в «Карпаты» на правах аренды. Нападающий Максим Прядун стал игроком ЛНЗ.

30 июня истекает арендное соглашение с голкипером Даниилом Ермоловым (он, к слову, также может продолжить карьеру в «Карпатах»), в этот же день заканчиваются контракты у защитников Роберто Коррала и Владимира Шопина. Не будет в «Металлисте» в новом сезоне и центрбека Александра Мизюка, а также вернувшихся из аренды полузащитников Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского.

Крайне мало шансов, что останутся в команде легионеры — бразилец Самуэль Валенсио и француз Пати Малумандсоко. Их соглашения с клубом пока действуют, но на тренировочном сборе желто-синих в Закарпатье оба отсутствуют.

Как стало известно Sport.ua, расторгли контракты с «Металлистом» голкипер Орест Костик, защитники Александр Николишин и Юрий Романюк, игроки средней линии поля Дмитрий Коркишко, Владислав Наумец, Сергей Панасенко (сватают в «Минай») и Игорь Чайковский. В тренировочном лагере «Черноморца» замечен полузащитник Богдан Бойчук (пока на контракте в Харькове), близок к смене клубной прописки еще один хавбек, Андрей Ралюченко.

«Металлист» по итогам минувшего сезона занял 15-е место в УПЛ. В июне вместо Перицы Огненовича главным тренером команды был назначен Андрей Анищенко.

По теме:
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Металлист Харьков трансферы УПЛ Даниил Ермолов Роберто Корраль Владимир Шопин Вячеслав Танковский Евгений Подлепенец Орест Костик Дмитрий Коркишко инсайд
Источник Sport.ua
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