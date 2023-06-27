ОФИЦИАЛЬНО. Колос пополнил состав бразильским хавбеком

Клуб УПЛ «Колос» объявил о том, что состав команды пополнил бразильский полузащитник Диего Сантос, который согласился вернуться в Украину.

Игрок покинул команду после начала полномасштабного вторжения россии, но оставался на контракте с клубом. Диего выступал на правах аренды в Польше и Азербайджане.

25-летний игрок успел провести в Украине 13 матчей и забил 1 гол.