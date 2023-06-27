Украина. Премьер лига27 июня 2023, 18:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос пополнил состав бразильским хавбеком
Диего Сантос вернулся в команду
27 июня 2023, 18:48 |
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Клуб УПЛ «Колос» объявил о том, что состав команды пополнил бразильский полузащитник Диего Сантос, который согласился вернуться в Украину.
Игрок покинул команду после начала полномасштабного вторжения россии, но оставался на контракте с клубом. Диего выступал на правах аренды в Польше и Азербайджане.
25-летний игрок успел провести в Украине 13 матчей и забил 1 гол.
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