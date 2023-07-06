Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер

«Днепр-1» объявил о том, что состав команды пополнил легионер – тренировочную работу начал бразильский полузащитник Билл.

Вингер выступал за команду с февраля 2021 года, однако покинул Украину после начала полномасштабного вторжения россии. После этого играл в арендах в Латвии и Бразилии, а теперь решил вернуться.

Билл успел провести за «Днепр-1» 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.