Украина. Премьер лига06 июля 2023, 15:29 |
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Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер
Билл будет работать с командой
06 июля 2023, 15:29 |
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«Днепр-1» объявил о том, что состав команды пополнил легионер – тренировочную работу начал бразильский полузащитник Билл.
Вингер выступал за команду с февраля 2021 года, однако покинул Украину после начала полномасштабного вторжения россии. После этого играл в арендах в Латвии и Бразилии, а теперь решил вернуться.
Билл успел провести за «Днепр-1» 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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