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  4. Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 15:29 |
335
0

Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер

Билл будет работать с командой

06 июля 2023, 15:29 |
335
0
Состав Днепра-1 пополнил бразильский легионер
ФК Днепр-1. Билл

«Днепр-1» объявил о том, что состав команды пополнил легионер – тренировочную работу начал бразильский полузащитник Билл.

Вингер выступал за команду с февраля 2021 года, однако покинул Украину после начала полномасштабного вторжения россии. После этого играл в арендах в Латвии и Бразилии, а теперь решил вернуться.

Билл успел провести за «Днепр-1» 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Источник СК Днепр-1
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