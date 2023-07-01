Украина. Премьер лига01 июля 2023, 14:54 | Обновлено 01 июля 2023, 15:01
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Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка
Им стал защитник Олег Горин
01 июля 2023, 14:54 | Обновлено 01 июля 2023, 15:01
2257
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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» официально объявил о подписании первого летнего новичка команды. Им стал 23-летний защитник Олег Горин.
С 2021 года Горин выступал за «Минай», до этого защищал цвета «Львова» и «Вереса». Суммарно провел в УПЛ 34 матча и забил 2 гола. Также на его счету 9 матчей за юниорские сборные Украины разных возрастных категорий.
За «Днепр-1» Горин» будет выступать под 6-м номером. Контракт с игроком рассчитан на два года.
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