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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 14:54 | Обновлено 01 июля 2023, 15:01
2257
2

Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка

Им стал защитник Олег Горин

01 июля 2023, 14:54 | Обновлено 01 июля 2023, 15:01
2257
2
Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка
СК Днепр-1

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» официально объявил о подписании первого летнего новичка команды. Им стал 23-летний защитник Олег Горин.

С 2021 года Горин выступал за «Минай», до этого защищал цвета «Львова» и «Вереса». Суммарно провел в УПЛ 34 матча и забил 2 гола. Также на его счету 9 матчей за юниорские сборные Украины разных возрастных категорий.

За «Днепр-1» Горин» будет выступать под 6-м номером. Контракт с игроком рассчитан на два года.

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Днепр-1 Олег Горин трансферы трансферы УПЛ Минай
Источник СК Днепр-1
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Мішка Тайсон
Посилення під лігу чемпіонів))),
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+1
Gargantua
толково.
у парня отличная скорость
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