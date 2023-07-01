Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» официально объявил о подписании первого летнего новичка команды. Им стал 23-летний защитник Олег Горин.

С 2021 года Горин выступал за «Минай», до этого защищал цвета «Львова» и «Вереса». Суммарно провел в УПЛ 34 матча и забил 2 гола. Также на его счету 9 матчей за юниорские сборные Украины разных возрастных категорий.

За «Днепр-1» Горин» будет выступать под 6-м номером. Контракт с игроком рассчитан на два года.