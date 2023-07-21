Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Оболони перешел в Мариуполь
Украина. Первая лига
21 июля 2023, 18:50 |
249
0

Нападающий Оболони перешел в Мариуполь

Команду пополнил Александр Батальский

21 июля 2023, 18:50 |
249
0
Нападающий Оболони перешел в Мариуполь
ФК Оболонь. Александр Батальский

Спаррингами с представителями УПЛ – «ЛНЗ» и «Колосом» – футболисты перволигового ФСК «Мариуполь» завершили подготовку к сезону.

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком «Мариуполя» стал 36-летний нападающий Александр Батальский, который в последнее время защищал цвета «Оболони». В активе этого гренадера есть результативные выступления не только в составе «пивоваров», но и за «Зирку» и «Черкасский Днепр».

По информации нашего источника есть пополнение и в тренерском штабе мариупольцев. Одним из помощников рулевого Олега Красноперова стал Владимир Попов, который ранее работал с молодежным составом «Ворсклы».

По теме:
Чайка подписала нападающего с 98 голами на профессиональном уровне
Игорь ПЕРДУТА: «Дила доказала, что с ней надо считаться»
Стало известно, сколько Металлист 1925 заплатил Mеталлургу за Сидорова
ФСК Мариуполь Александр Батальский Оболонь Киев инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко
Футбол | 21 июля 2023, 13:38 37
Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко
Источник: Динамо отклонило предложение Торино в €4 млн + бонусы за Бражко

Киевский клуб не собирается продавать футболиста за такую сумму

ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
Теннис | 20 июля 2023, 20:01 0
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке

Денис Шаповалов и Мирьям Бьорклунд объявили о помолвке

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 21.07.2023, 03:40
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю
Футбол | 21.07.2023, 16:07
Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю
Источник: российский клуб пытался подписать Зозулю
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Волейбол | 20.07.2023, 20:05
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
20.07.2023, 08:58 23
Футбол
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 17
Футбол
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 2
Футбол
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
20.07.2023, 15:01 3
Футбол
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
20.07.2023, 07:20 3
Теннис
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 13
Теннис
«Он лучше, чем Мэнни Пакьяо». Майк Тайсон похвалил известного боксера
«Он лучше, чем Мэнни Пакьяо». Майк Тайсон похвалил известного боксера
20.07.2023, 09:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем