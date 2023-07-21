Нападающий Оболони перешел в Мариуполь

Спаррингами с представителями УПЛ – «ЛНЗ» и «Колосом» – футболисты перволигового ФСК «Мариуполь» завершили подготовку к сезону.

Как стало известно Sport.ua, очередным летним новичком «Мариуполя» стал 36-летний нападающий Александр Батальский, который в последнее время защищал цвета «Оболони». В активе этого гренадера есть результативные выступления не только в составе «пивоваров», но и за «Зирку» и «Черкасский Днепр».

По информации нашего источника есть пополнение и в тренерском штабе мариупольцев. Одним из помощников рулевого Олега Красноперова стал Владимир Попов, который ранее работал с молодежным составом «Ворсклы».